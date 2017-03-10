Cinsiyet eşitliği lideri İzlanda’da hedef ‘mutlak denge’: Eşit işe eşit ücret yasallaşıyor

Cinsiyet eşitliğinde ilk sırada yer alan İzlanda, cinsiyet, etnik köken, cinsel eğilim ya da milliyete bakılmaksızın eşit işe eşit ücret ödendiğinin sertifikayla kanıtlanmasını özel sektörde de zorunlu kılmaya hazırlanıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre hükümet yasa tasarısını bu ay parlamentoya getirecek. Tasarıya göre özel sektörde personeli 25’i aşan bütün işverenler, eşit işe eşit ücret ödediğini kanıtlayacak.

İzlanda’nın eşit işe eşit ücret sertifikasını hem kamu hem de özel sektöre zorunlu kılan ilk ülke olduğu düşünülüyor.

Atılacak adımlarla 330 bin nüfuslu İzlanda’da cinsiyetler arası gelir eşitsizliğinin 2022 itibarıyla giderilmesi planlanıyor.

‘Radikal bir adım atmanın zamanı geldi’

Sosyal İşler ve Eşitlik Bakanı Thorsteinn Viglundsson “Bu konuda radikal bir adım atmanın zamanı geldi. Eşit haklar insan hakkıdır. Erkeklerin ve kadınların iş yerlerinde eşit haklardan yararlandığından emin olmalıyız. Bunu gerçekleştirmek için her türlü önlemi almak görevimiz” dedi.

Hem hükümetin hem de muhalefetin destek verdiği tasarının kabul edilmesi bekleniyor.

İzlanda Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı cinsiyet eşitliği listesinde ilk sırada. Ancak İzlandalı kadınlar, erkeklerden ortalama yüzde 14 ile 18 daha az kazanıyor.