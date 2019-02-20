Cinsel yönelimi nedeniyle tekrar ihraç edilen polis: Lütuf değil hakkımı istiyorum

Cinsel yönelimi gerekçesiyle meslekten ihraç edilip açtığı dava sonucu işine dönen polis memuru, Danıştay mahkeme kararını bozunca yeniden ihraç edildi.

Fotoğraf: Reuters

Gazete Duvar’dan Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre adını ‘Osman’ olarak veren polis memuru cinsel yöneliminin öğrenilmesiyle disipline sevk edilerek 2013 yılında ‘yüz kızartıcı suç işlediği‘ gerekçesiyle ihraç edildi.

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‘Osman’ bunun üzerine İdare Mahkemesi’ne kararın yürütmesinin durdurulması için dava açıp kazanarak mesleğine döndü.

Ancak Danıştay, Devlet Memurları Kanunu’nun ‘memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak (657 sayılı kanun 125/E-g)‘ maddesini hatırlatarak yerel mahkeme kararını bozdu.

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Danıştay’ın kararında, ‘Osman’ ın daha önce verdiği ifadenin ‘samimi bir itiraf niteliğinde olduğu‘, davranışlarının devlet memuruna yakışmadığı gibi ifadelere de yer verildi.

Görevine dönmek için mücadelede kararlı olduğunu belirten ‘Osman’ “Devrelerim arasında sınava girdim, kazandım, sağlık şartlarını geçtim ve bu ülkede polis oldum. Ben lütuf değil, hakkımı istiyorum” diye konuştu.

