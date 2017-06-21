Cinsel taciz şikayetlerinin ardından: Baskıya dayanamayan Uber’in patronu istifa etti

Akıllı telefonlar için üretilen taksi uygulaması Uber’in kurucularından Travis Kalanick, hissedarlardan gördüğü baskının ardından istifa etti.

Şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlığı görevinden ‘yoğun tepkiler’ nedeniyle ayrıldığını açıklayan Kalanick, geçen hafta annesinin bir tekne kazasında hayatını kaybetmesinin ardından süresiz izin aldığını duyurmuştu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Kalanick’in istifası, şirketteki bazı uygulamaların gözden geçirilmesi ve cinsel taciz skandallarının ardından geldi. Uber’in beş büyük yatırımcısının istifasını istediği Kalanick, yönetim kurulunda kalacak.

Yönetim kurulundan yapılan açıklamada “Travis Uber’i hep ilk sıraya koydu. Bu cesur karar, Uber’e bağlılığının ve sevgisinin bir işareti” denildi.

Şirket, insan kaynaklarına yapılan 200’den fazla, cinsel taciz ve zorbalık şikayetinin incelenmesinden sonra, 20’den fazla kişinin kovulduğunu ve diğerlerine de çeşitli cezalar verildiğini açıkladı.

Uber’in Asya-Pasifik bölgesi başkanı Eric Alexander, 2014’te Uber şoförünün tecavüzüne uğrayan bir kadının tıbbi bilgilerini ele geçirdiği haberi üzerine kovulmuştu.

Tıbbi bilgilerin Kalanick, başkan yardımcısı Emil Michael ve diğer bazı isimlerle de paylaştığının öne sürülmesinin ardından Michael da şirketten ayrılmıştı.