Cinsel suçlar patladı, çocukların cinsel istismarı zirve yaptı

KEMAL GÖKTAŞ

Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı 2018 yılı adli istatistiklerine göre çocukların cinsel istismarı suçu geçen yıl rekor düzeye ulaştı. Buna göre 2018 yılında 18 bin 209 çocukların cinsel istismarı suçu işlendi. İstatistiklere göre yetişkenlere yönelik cinsel saldırı ve cinsel taciz suçları da 2017’ye göre önemli oranda arttı. Mahkemelerin çocukların cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarında verdiği mahkumiyet kararlarında bir önceki yıla göre düşüş olması da dikkat çekti.

Bir yılda 18 bin çocuk istismarı suçu

Buna göre, 2011 yılından 2014 yılına kadar artış gösteren çocukların cinsel istismarı suç sayısı, 2015 ve 2016 yıllarında azaldı ve 2017 yılında tekrar artışa geçti. 2018 yılına gelindiğinde ise 18 bin 290 suç sayısı ile en yüksek değerine ulaştı. 2011-2018 yılları arasında çocukların cinsel istismarı suçunun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) uyarınca açılan tüm davalar içindeki oranı ortama yüzde 0.7 oldu.

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Çocukların cinsel istismarı suçundan açılan davalardaki suç sayısı yıllar itibariyle şöyle:

Yıl Açılan davalardaki suç sayısı

2011 16 bin 828

2012 17 bin 589

2013 17 bin 948

2014 18 bin 104

2015 16 bin 957

2016 15 bin 051

2017 16 bin 348

2018 18 bin 290

İstanbul ilk sırada

Çocukların cinsel istismarı suçundan açılan davaların yüzde 15’i İstanbul’da, yüzde 6’sı İzmir, yüzde 5.6’sı Ankara, yüzde 4.3 Antalya, yüzde 4.2’si Adana’da açıldı.

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Bölgelere göre yapılan analizde ise çocukların cinsel istismarı suçundan açılan davalarda yüzde 30.8 ile Marmara Bölgesi ilk sırada yer aldı. Ege Bölgesi’nde yüzde 13,7, Akdeniz Bölgesi yüzde 16.2, İç Anadolu Bölgesi yüzde 14,5, Karadeniz yüzde 10.7, Doğu Anadolu yüzde 5.1 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 9 oranında dava açıldı.

Cinsel saldırı suçu

Cinsel saldırı suçundan açılan davalardaki suç sayıları 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 14.8 oranında artarak 7 bin 602 oldu. Bölge bazında bu suç en fazla 2 bin 282 (yüzde 30) suç ile Marmara Bölgesi’nde işlendi. Bunu 1377 (yüzde 18.1) suç ile İç Anadolu Bölgesi takip etti.

İller bazında, en fazla suç yüzde 17.2 oranı ile İstanbul’da işlenirken bunu yüzde 7.5 oranı ile Ankara izledi.

Cinsel taciz suçu da patladı

2011-2018 yılları arası arasında cinsel taciz suçundan açılan davalardaki suç sayıları incelendiğinde, 2011 yılında 12 bin 729 olan suç sayısının 2013 yılında 15 bin 394’e kadar çıktı. Sonraki yıllarda düşüşe geçen cinsel taciz suçu, 2017 yılında 11 bin 632’ye kadar indi ancak 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 24’lük artışla 14 bin 429’a yükseldi. 2011-2018 yılları arasında cinsel taciz suçunun TCK uyarınca açılan tüm davalar içindeki oranı ortalama yüzde 0.5 oldu.

Mahkumiyet oranlarında düşüş

İstatistiklere göre çocukların cinsel istismarı suçundan açılan davalarda verilen mahkumiyet oranları 2011’de yüzde 41.1 iken yıllar içinde bu oran arttı. 2017 yılında bu suçtan açılan davaların yüzde 62.2’sinde mahkumiyet kararı verilirken bu oran geçen yıl hafif bir düşüşle yüzde 59.6 oldu.

Mahkumiyet oranları cinsel saldırı suçunda 2011’e göre (yüzde 36) oldukça yüksek iken geçen yıla göre yüzde 1 düşüşle yüzde 50.2 oldu.

Cinsel taciz suçunda da 2011 yılında mahkumiyet oranı sadece yüzde 17 iken yıllar içindeki artış sürdü ve 2017’de yüzde 37.5 olan oran geçen yıl yüzde 41’e yükseldi.