Cinsel saldırı iddialarına çözüm: İsveç’te ‘erkeksiz’ müzik festivali düzenlenecek

İsveçli komedyen Emma Knyckare, ülkesindeki müzik festivallerindeki tecavüz ve cinsel saldırı iddiaları sebebiyle ‘erkeksiz’ müzik festivali düzenleyecek.

BBC’nin haberine göre, Knyckare, bu fikri ülkedeki en büyük müzik festivali Bravalla’dan gelen cinsel saldırı iddialarından sonra ortaya attı.

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Polis, Norkkoping şehrinde yapılan festivalden bazı tecavüz ve cinsel saldırı şikayetleri aldığını söylemişti. Geçen yılki etkinlikte de bu yönde pek çok şikayet gelmişti.

Festival organizatörleri yaptıkları açıklamada çok üzgün olduklarını belirtmiş ve yaşananları kınamıştı. Geçen yılki festivalin bir numaralı ismi Mumford and Sons, kadınların güvenliği sağlanana kadar bir daha festivalde çalmayacaklarını açıklamıştı.

Bravalla, önümüzdeki yıl yapılmayacak.

Erkekler ‘nasıl davranacağını öğrenene kadar’ sürecek

İsveçli komedyen, “Erkeklerin olmadığı gerçekten havalı bir festival düzenleme konusunda ne düşünüyorsunuz?” diye tweet attı.

Çağrısından bir gün sonra, etkinliğin gerçekleşeceğini onaylayan Knyckare, festivalin, ‘erkeklerin nasıl davranmaları gerektiğini öğrenene kadar’ devam edeceğini söyledi.

Knyckare şöyle konuştu: “Önümüzdeki günlerde yetenekleri organizatörlerden ve proje liderlerinden oluşan sağlam bir grubu festivali şekillendirmeleri için bir araya getireceğim. Ondan sonra da ilerleme zamanı geldiğinde haberiniz olacak.”

Knyckare, festivale erkeklerin girişini yasaklamanın adil olmadığı yönündeki söylemleriyse reddetti: “Erkeklerin kadınlara her zaman ayrımcılık yapmasında sorun yok ancak erkekleri üç gün dışarıda bırakmak mı sorun? Festivale gelmemelerini ayrımcılık olarak görmüyorum.”

Geçtiğimiz yıllarda İngiltere’deki festivallerde de benzer sorunlar yaşanmış, dünya üzerindeki en büyük birkaç müzik festivalinden biri olan Glastonbury, ‘Sisterhood’ (Kızkardeşlik) isimli yalnızca kadınların girebildiği bir müzik festivali düzenlemişti.