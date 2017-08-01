‘Cinsel saldırı’dan sabıkalı çıktı: Sokak ortasında mastürbasyon yaparken yakalanan şahıs serbest 

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde sokak ortasında mastürbasyon yaparken yakalanan H.S., emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı.



DHA’nın haberine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan H.S., sabah bisikletiyle işyerine giderken dört katlı bir binanın birinci katındaki balkonunda uyuyan bir kadını gördü.

Bisikletinden inen H.S., yolun karşısındaki kaldırıma geçerek mastürbasyon yapmaya başladı.

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Üzerinde belediye amblemli üniforması olan H.S.’yi fark eden aynı apartmandaki bir kişi, durumu polise bildirdi.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken H.S., ihbar üzerine gelen polisi görünce bisikletine binip kaçmaya çalışırken yakalandı.

‘Dinlenmek için durdum’

Kadının şikayetçi olduğu H.S., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere karşın suçlamaları kabul etmeyen H.S.’nin “Bisikletle giderken yoruldum, bir süre dinlenmek için durdum” diye ifade verdiği öğrenildi.

‘Cinsel saldırı’ ve ‘teşhircilik’ten sabıkalı

Daha önce de cinsel saldırı ve teşhircilik suçlarında sabıkası bulunduğu belirtilen H.S., ifadesinin ardından serbest kaldı.

Bu arada evli ve bir çocuk babası olan H.S.’nin bugün işten çıkarıldığı kaydedildi.