Cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği eniştesini tarım ilacıyla öldürdü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan M. H. (24), cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği eniştesi Suat Vural’ı (37) koluna şırıngayla tarım ilacı enjekte ederek öldürdü. Jandarmaya teslim olan M. H. gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Evli ve iki çocuk babası Suat Vural, iddiaya göre, dün akşam kayınpederinin Karacaali Mahallesi’ndeki evine gitti. Saat 23.00 sıralarında da eşinden boşandıktan sonra babasının evine gelen baldızı M. H.’nin odasına girerek cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından odadan çıkan M. H. evin bahçesindeki besihaneye gidip hayvanlarda kullanılan şırıngayı aldı. Şırınganın içerisine tarım ilacı doldurdu. Sonra da eniştesinin yanına dönüp ‘şırıngada kendisini rahatlatacak karışım olduğunu’ söyledi. Vural da baldızının yardımıyla şırıngadaki sıvıyı sağ koluna enjekte etti.

Reklam

Kısa süre sonra fenalaşarak yere düşen Vural hayatını kaybetti. Eniştesinin öldüğünden emin olan M. H., jandarmayı arayarak kendisini ihbar etti.

Eve gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), M. H.’yi gözaltına aldı. Genç kadın ifadesinde yaşadığı cinsel saldırıyı ve eniştesini tarım ilaçlı şırınga ile öldürdüğünü anlattı.

Evde ve Suat Vural’ın cesedinde geniş çaplı inceleme yapıldı. Vural’ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, M. H., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.