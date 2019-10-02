Cinsel saldırı davasında beş sanığa ceza yağdı: 51’er yıl ay hapis

Kayseri’de iki kişiyi darp ederek cinsel saldırıda bulunma suçlamasıyla tutuklu yargılanan beş sanığa toplam 51’er yıl birer ay hapis cezası verildi.

Geçen yıl 27 Ekim’de meydana gelen olayda Faruk Ç., Murat K., Samet G., Olcay K. ve Mahmut M. bir araya gelip Timur T. ve Özkan Y.’yi, etrafı ağaçlarla çevrili ıssız alandaki bir eve çağırıp darp etti. Timur T. ve Özkan Y.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan beş kişi, mahkemece tutuklandı.

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Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Faruk Ç. şunları söyledi: “Olayı ben tasarladım, ben planladım, cebir ve tehdit kullandım. Ama herhangi bir para falan almadım. Cezalandırılmak istiyorum. Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım, onların tahliye olmasını istiyorum, cezalandırın beni.”

Diğer sanıklar da hiçbir alakaları olmadığını, mağdur olduklarını belirterek beraatlarını istedi.

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Mahkeme heyeti sanıklara, ‘yağma’, ‘yağmaya teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘silahlı cinsel saldırı’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ ve ‘şantaj’ suçlarından toplam 51’er yıl birer ay hapis cezası verdi.