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Yaramazlara biraz batar!

Cinsel sağlık alanında çalışan LGBTİ aktivisti Bulut Öncü trafik kazasında hayatını kaybetti

 

Cinsel sağlık alanında çalışan LGBTİ aktivisti Bulut Öncü trafik kazasında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Twitter

Kaos GL’nin haberine göre Öncü’nün bugün sabah saatlerinde İstanbul’da bindiği taksi kaza yaptı.

Öncü’nün cenazesi 21 Şubat günü memleketi Konya’dan kaldırılacak.

Sivil toplumun farklı alanlarında gönüllü ve profesyonel olarak çalışan Öncü, özellikle cinsel sağlık alanındaki çalışmalarıyla biliniyordu. Öncü aynı zamanda ‘3H Hareketi’ üyesiydi.

Fotoğraf: Kaos GL

2012 yılında Ankara’daki 1 Mayıs kutlamasında kontrol aramasında kendisini aramak isteyen erkek polislere tepki gösteren Öncü, üst aramasının kadın polisler tarafından yapılmasını istemişti.

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