Cinsel istismara uğrayan çocuk intihar etti

Refakatsiz çocuk taşıma yetki belgesi ile çocuklarını Berlin’den Adana’ya Türk Hava Yolları (THY) uçuşu ile gönderen anne, hava muhalefeti nedeniyle Adana’ya değil Gaziantep’e inen uçaktaki çocuklarından saatlerce haber alamadığını ve THY’yi bu ihmalinden dolayı dava edeceklerini söyledi.