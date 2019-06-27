Diken

Yaramazlara biraz batar!

Cinsel istismara uğrayan çocuk intihar etti

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde oturan 16 yaşındaki S.G. intihar etti. S.G.’nin intihardan önce arkadaşlarına cinsel istismara uğradığını yazdığı belirlendi.

Genç kız 14 Haziran’da kaybolmuştu. Evinde dolabındaki çizimleri gören polis,  ‘Mavi Balina’ şüphesi üzerinde çalışmalarını sürdürürken genç kızın binadan atlamadan önce arkadaşlarına attığı mesajların ortaya çıkmasının ardından soruşturmanın yönünü değişti.

Reklam

Genç kızın cinsel istismara uğradığını yazdığının belirlenmesi üzerine bir yakını gözaltına alındı.

Bağcılar Asayiş Büro Amirliği’ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

SON HABERLER

THY mağduru anne: Çocuklarını uçağa bindirdi, dokuz saat haber alamadı

Refakatsiz çocuk taşıma yetki belgesi ile çocuklarını Berlin’den Adana’ya Türk Hava Yolları (THY) uçuşu ile gönderen anne, hava muhalefeti nedeniyle Adana’ya değil Gaziantep’e inen uçaktaki çocuklarından saatlerce haber alamadığını ve THY’yi bu ihmalinden dolayı dava edeceklerini söyledi.

Selvi’den AKP kulisi: Erdoğan ile Yazıcı arasında İmamoğlu gerginliği çıkmış

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ordu Havalimanı’nda yaşanan VİP olayıyla ilgili yargı kararının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesebileceği yönündeki değerlendirmesine itiraz ettiği, bunun üzerine ikili arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...