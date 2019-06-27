Cinsel istismara uğrayan çocuk intihar etti

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde oturan 16 yaşındaki S.G. intihar etti. S.G.’nin intihardan önce arkadaşlarına cinsel istismara uğradığını yazdığı belirlendi.
Genç kız 14 Haziran’da kaybolmuştu. Evinde dolabındaki çizimleri gören polis, ‘Mavi Balina’ şüphesi üzerinde çalışmalarını sürdürürken genç kızın binadan atlamadan önce arkadaşlarına attığı mesajların ortaya çıkmasının ardından soruşturmanın yönünü değişti.
Genç kızın cinsel istismara uğradığını yazdığının belirlenmesi üzerine bir yakını gözaltına alındı.
Bağcılar Asayiş Büro Amirliği’ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.