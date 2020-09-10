Cinsel istismarla hamile kalıp kürtaj izni verilmeyen çocuğa 100 bin TL tazminat

18 yaşından küçükken uğradığı cinsel istismar sonucu hamile kalan çocuğun gebeliğin sonlandırılması talebinin reddedilmesini hak ihlali olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM), 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Fotoğraf: AYM

AYM’nin Resmi Gazete’de yayınlanan kararına başvurucu, ‘zor ve tehdit sonucu yaşadığını belirttiği cinsel birliktelikler’ sonucu hamile kaldı.

Reklam

Başsavcılıkça çocuğun birlikte olduğunu bildirdiği kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Aile gebeliğin sonlandırılması için mahkemeye başvurdu. Hakimlik, bu talebin soruşturmayı yürüten başsavcılık tarafından yapılması gerektiğini belirterek başvuruyu usulden reddetti.

Ailenin talebi üzerine başsavcılık soruşturma dosyasını hakimliğe gönderdi ancak hakimlik başsavcılığın bu talebini de reddetti.

Reklam

‘Gebelik annenin hayatını tehliye atabilir’ raporu

Başsavcılığın adli tıp kurulundan aldığı raporda, annenin hayatını tehlikeye atan normal gebelik komplikasyonları gelişebileceği, gebeliğin sonlandırılmasının hem anne hem de ceninin tıbbi yararına olacağı belirtildi. Raporun ardından başsavcılık, gebeliğin sonlandırılması talebi konusunda bir karar verilmesi için soruşturma dosyasının son halini hakimliğe tekrar gönderdi ancak hakimlik, raporun yeterince ayrıntılı düzenlenmediği gerekçesiyle başsavcılığın talebini yine reddetti. Başvurucunun karara itirazı da kabul edilmedi.

Dosyanın tekrar gönderildiği hakimlik, kararının kesinleştiğini belirterek başsavcılık talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Bunun üzerine AYM’ye bireysel başvuruda bulunuldu.

‘Ruhsal veya bedensel bütünlükleriyle doğrudan ilgili’

AYM, başvurucunun, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Yüksek mahkemenin gerekçesinde, kadınların istenmeyen gebeliği sona erdirmeyi talep etmesinin, kişisel özerklik ve ruhsal veya bedensel bütünlükleriyle doğrudan ilgili olduğu vurgulandı.

Kanun koyucunun, bir suç neticesinde gerçekleşen gebeliklerin 20 haftadan fazla olmamak kaydıyla izinle sonlandırılabilmesine imkan sağladığı ifade edilen gerekçede, gebeliğin sonlandırılmasının izne bağlanması sebebinin, bunun bir suç sonucu gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetlenmesi olduğu kaydedildi.

‘En kısa sürede verilmesi gereken karar iki ayda verilemedi’

Gerekçede, şu ifadelere yer verildi: “Somut olayda hakimlikçe, kadının kişisel özerklik ve bireyin vücut bütünlüğünün korunması hakkı ile ceninin menfaatleri arasında makul bir denge kurmaya yönelik yapılan düzenlemeler ve bu kapsamda 5237 sayılı Kanun’da öngörülen şartlar irdelenmeden sadece ‘anne yönünden sağlık sorunu yaratmadığı veya diğer bir zorunluluk hali olmadığı sürece gebeliği sonlandırmanın yaşam hakkı ihlali sayılacağı’ gerekçesiyle başvurucunun gebeliğinin sonlandırılmasına izin verilmediği anlaşılmıştır.

Öte yandan, itiraz merciinin de başvurucunun itirazlarını incelemediği ve gebeliğin sonlandırılması talebini sürüncemede bıraktığı görülmüştür. Olaydaki şartlar bütün olarak değerlendirildiğinde mümkün olan en kısa sürede verilmesi gereken karar, zaman faktörünün kritik öneme sahip olduğu yaklaşık iki aylık sürede bir türlü verilememiştir. Yargı makamlarının tutumu, başvurucunun gebeliğin sonlandırılması imkanına erişmesini imkansız kılmış ve başvurucuya aşırı bir külfet yüklemiştir.”