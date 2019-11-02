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Yaramazlara biraz batar!

Cinsel istismar sanığı 10 yıl sonra cezaevinde

Erzurum’da üç yıl boyunca 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan B.Ş. 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aziziye ilçesindeki bir markette çalışan B.Ş., aynı iş yerinin önünde seyyar tartısıyla kilo ölçen E.A.’yı zaman zaman kullandığı servis aracına alıyordu. Aracı park ettikten sonra da o tarihte 12 yaşında olan kız çocuğuna, arka koltukta cinsel istismarda bulunmuş ve evine götürüp, istismara devam etmişti. Şikayet üzerine 5 Şubat 2010’da tutuklanan B.Ş., itiraz üzerine yedi gün sonra serbest bırakılmıştı.

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Tutuksuz yargılanan B.Ş., Erzurum 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada suçlamaları kabul etmedi ve şu savunmayı yapmıştı: “Müşteki yaklaşık 1,5-2 yıl boyunca sabit olarak aynı noktada seyyar tartı işi yaptı. Sonra kendisini gelen geçeni rahatsız ettiği için kovmuştum. Müşteki ile herhangi bir gönül ilişkim veya arkadaşlığım yoktur. Geçmişte kendisi ile tek şahsi diyaloğum, akşam iş yeri kapanış saatinde bayan personelle eve bırakmam. Bu da en fazla yılda 2-3 sefer olmuştur. Bunun haricinde müşteki ile gezmem veya herhangi bir maksatla araca almam söz konusu değil. Zaten iş yerinin logolu aracı ile böyle bir şey olması hayatın olağan akışına aykırı. Müştekinin bana iftira etmesi için, anlattığım kaldırımdan kovma meselesi haricinde hiçbir geçerli neden yoktur. Beraatimi isterim.”

Dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Kurulu tarafından 3 Ağustos 2012’de verilen raporda çocuğun olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu bilgisi yer aldı.

Mahkeme, 23 Mayıs 2013’te görülen karar duruşmasında B.Ş.’yi ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan üç yıl dokuz ay, ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan da 15 yıl dokuz ay hapis cezasına mahkum etmişti. Sanık avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi’nde ele alındı.

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Yargıtay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan verilen cezayı onadı.  ‘Çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan verilen cezayı ise 2014’te yapılan TCK’daki düzenlemenin dikkate alınması gerektiğini bildirerek, bozdu. 

Bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıkan ve suçlamaları kabul etmeyen B.Ş., ‘çocuğa karşı cinsel istismar’ suçundan 12 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. B.Ş., kararla birlikte tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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