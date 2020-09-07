Erdal Atabek: Cinsel istismar olgusunun ardında ne var?..

Cinsel istismar olaylarının önemli bir nedeni de “biat- itaat” kültürüdür.

“Biat- itaat” kültürü bireyden teslimiyet ister.

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Dini kendilerine göre yorumlayan tarikatlar- cemaatler bu kültürü de kendi emellerine uyarlarlar.

“Biat- itaat” kültürü, şeyhlerin, emirlerin, mürşitlerin, hocaların “her söylediğinin kabul edilmesini – her yaptığına itaat edilmesini” emrettiğinden, cinsel istismara maruz kalan çocukların neden suskun kaldığı da anlaşılır.

Bu çocukların ailelerinin de aynı tarikata mensup olmaları, olayı daha da kapalı duruma sokar.

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Olayı açıklayanlar, yapılanlara karşı çıkanlar her türlü şiddeti göze alarak yapabilirler.

…

Çocukların cinsel istismarı da bütün bu nedenlerle toplumsal bir olgudur. Çözümü de ancak bu yolla bulunacaktır…

Erdal Atabek’in yazısı