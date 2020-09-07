Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdal Atabek: Cinsel istismar olgusunun ardında ne var?..

Cinsel istismar olaylarının önemli bir nedeni de “biat- itaat” kültürüdür. 

Biat- itaat” kültürü bireyden teslimiyet ister. 

Reklam

Dini kendilerine göre yorumlayan tarikatlar- cemaatler bu kültürü de kendi emellerine uyarlarlar.

Biat- itaat” kültürü, şeyhlerin, emirlerin, mürşitlerin, hocaların “her söylediğinin kabul edilmesini – her yaptığına itaat edilmesini” emrettiğinden, cinsel istismara maruz kalan çocukların neden suskun kaldığı da anlaşılır.

Bu çocukların ailelerinin de aynı tarikata mensup olmaları, olayı daha da kapalı duruma sokar.

Reklam

Olayı açıklayanlar, yapılanlara karşı çıkanlar her türlü şiddeti göze alarak yapabilirler.

Çocukların cinsel istismarı da bütün bu nedenlerle toplumsal bir olgudur. Çözümü de ancak bu yolla bulunacaktır…

Erdal Atabek’in yazısı

SON HABERLER

Pozitif çıkınca temaslılarını aradı: ‘Benim ismimi söyleme, tatilim yarıda kalmasın’

Covid-19’u belirtisiz olarak atlatan avukat Ceren Koçak test sonucu belli olur olmaz telefonla temaslı olduğu kişileri aradığında aldığı yanıtı şöyle anlattı: “Hasta olduğumu bilmediğim dönemde temas ettiğim, görüştüğüm kişilerden bazıları ‘benim ismimi söyleme, bu sene tatilim yarım kalmasın. Benim ismimi söyleme, işlerim dükkanı kapatamam’ dediler.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...