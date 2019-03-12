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Yaramazlara biraz batar!

Cinsel istismar davasında hakim fikir beyan eden uzmana ceza verdi

Sosyal hizmet uzmanı Onur Uçar, 17 yaşında cinsel istismar mağduru zihinsel engelli bir kız çocuğunun haklarını korumak üzere görevini yapmak istedi. Uçar’a, uzmanlık görüşünü beyan ettiği için ceza verildi.

Fotoğraf: DHA

BirGün’den Ekin Akyaz’ın haberine göre, İzmir adliyesinde görülen istismar davasında Uçar’a avukatın sanık ve yakınlarının dışarı çıkarılmasını talep etmesi hakkındaki uzman görüşü soruldu.

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Avukatın talebine destek veren Uçar’a, fikrini beyan ettiği için “duruşmanın düzen ve disiplinini bozması, duruşmayı yapılamaz hale getirdiği” gerekçesiyle dört gün müddetle disiplin hapsi cezası verildi.

Ceza 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘hukuka aykırı‘ bulunarak bozuldu.

Hakim: Uzman fikir beyan edemez, burada benim sözüm geçer

Tutanaktaki iddiaya göre, duruşmaya geldiklerinde içeride sanık ve sanığın yakınları olduğunu gören avukat, “Bu şartlar altında çocuğun ifade vermesinin doğru olmayacağını” belirtti.

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Sanık ve yakınlarının dışarı çıkarılması ve sosyal hizmet uzmanına konu ile ilgili uzman görüşünün sorulması talep edildi. Hâkim sosyal hizmet uzmanının bu konuda fikir beyan edemeyeceğini söyleyerek talebi reddetti.

Uçar ise hâkime, “Biz, 12 yıldır yanlış bir iş mi yapıyoruz” diyerek uygulamayı anlatmaya çalıştı fakat iddiaya göre, hâkimden “mahkemede benim sözüm geçer sen sus, daha fazla konuşursan seni tutuklarım” yanıtı aldı.

Uçar’ın “Ben sadece görevimi yapıyorum ama isterseniz beni tutuklayabilirsiniz, sizin takdiriniz” demesi üzerine hakim polisleri çağırarak Uçar’ı nezarete gönderdi.

Disiplin hapsi kararına itiraz edilmesinin ardından, 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Onur Uçar hakkındaki disiplin hapsi tedbirini kaldırdı

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