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Yaramazlara biraz batar!

‘Cinsel istismar’ davası sanığına ‘yaralama’dan yedi ay hapis

Kayseri’de R.Ö. (16) isimli çocuğu darp edip cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Barış A. (38), ‘yaralama‘ suçundan yedi ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Geçen yıl merkez Melikgazi ilçesinde yaşan olayda evli ve iki çocuk babası Barış A.’nın, parkta birlikte alkol aldığı R.Ö.’yü darp edip cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. 

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Çocuğun şikayeti üzerine gözaltına alınan Barış A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Barış A., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Sanık, suçsuz olduğunu ileri sürerek “İki bira almıştım. R.Ö. de ‘Ağabey ne yapıyorsun’ dedi, oturduk, muhabbet ettik. Kesinlikle cinsel bir eylemim olmadı, darp etmedim. Bıçakla oynarken elinden yaralandı” dedi.

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Sanık Barış A.’ya ‘yaralama‘ suçundan yedi ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakılırken, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından beraatı kararlaştırıldı.

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