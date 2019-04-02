Çinli yuva öğretmeni ‘öç almak için’ 23 çocuğu zehirledi

Çinli bir yuva öğretmeni, 23 çocuğu zehirlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

BBC’deki habere göre Henan eyaletindeki Jiaozuo kentindeki yuvanın öğrencileri sabah kahvaltısı sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Testler sonucunda çocukların yiyeceklerinin yüksek miktarda sodyum nitrit içerdiği ortaya çıktı.

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Çin basını, öğretmenin bir iş arkadaşından öç almak istediğini söylediğini yazarken polisten yapılan açıklamada, “Çocukları neden zehirlemeye kalkıştığı konusunda henüz bir fikrimiz yok” dendi.

Kusma ve bayılma gibi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan çocukların çoğunun midesi yıkandı. 15’i taburcu edilen öğrencilerin sekizinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yuva geçici olarak kapatıldı, öğrenciler başka yuvalara nakledildi.