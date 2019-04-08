Çinli şirket akıllı bileklikle temizlik işçilerini izliyor

Çin’in doğusundaki Jiangsu eyaletinin başkenti Nanjing’deki temizlik işçileri amirleri tarafından GPS izleme bileklikleri sayesinde göz hapsinde tutuluyor.

Daily Mail’deki habere göre sokakta çalışan 500’ü aşkın temizlik işçisinin akıllı bileklik takmasını zorunlu kılan şirket yönetimi, bu sayede onların kaytarıp kaytarmadığını saptamayı amaçlıyor. Bileklik, işçi bir noktada 20 dakikadan fazla hareketsiz durursa merkeze sinyal yollayarak haberdar ediyor ayrıca işçiye ‘Lütfen çalışmaya devam et’ mesajı veriyor. Bileklikler, işçilerin vaktinde işe gidip gitmedikleri, sorumlu oldukları sokaklara gidip gitmedikleri, nerede ne kadar oyalandıklarını izleme şansı veriyor.

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İşçiler, izlenmekten hoşlanmadıklarını, bazen temiz olan bir sokağı bile izlendiklerli için baştan sonra yürümek zorunda kaldıklarını söyleyerek şikayetlerini dile getiriyor. Temizlik şirketindeki izleme merkezinin çalışanları ise akıllı bilezikler sayesinde işçilerin üreticiliğinin arttığını ve masrafların düştüğünü söylüyor.

Sistem işçilerin özel hayatlarına saygı göstermek için çalışma saatleri dışında kapanıyor. Ayrıca tehlikede oldukları zaman merkeze bildirebilecekleri acil durum düğmesi bulunuyor.

Şirketin, izleme yöntemi geçen hafta basında çıkan haberler sonrasında ‘biri bizi gözetliyor gibi bir sistem’ şeklindeki eleştirilere neden oldu. Sosyal medyadan uygulamaya tepki gösteren bir kullanıcı, “Temizlik işçisi olmak zaten zor. Bu hiç insani değil” diye yazdı. Bir diğeri ise “Neden hükümet yetkililerine bu bilekliklerden taktırmıyorsunuz? 20 dakikadan fazla dinlenirlerse alarm çalar” mesajını paylaştı.