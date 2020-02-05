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Yaramazlara biraz batar!

Çinli sağlık teknisyeni: Gerçek ölü sayısı açıklanandan çok daha yüksek

Çin’in Wuhan kentindeki bir hastane çalışanı, yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısının resmi açıklamalarda belirtilenden çok daha fazla olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Çin’deki Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), Wuhan kentinde başlayan salgında bugüne kadar 491 can kaybının yaşandığını, virüs teşhisi koyulanların sayısınınsa 24 bin 324’e yükseldiğini açıklamıştı.

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DW Türkçe’nin haberine göre ismi açıklanmayan bir sağlık teknisyeni, hastanelere çok sayıda kişinin virüs şüphesiyle başvurduğunu, yoğunluk sebebiyle yeterli tetkiklerin yapılamadığını belirterek, şöyle konuştu: “Bence gerçek rakamlar açıklananlardan çok daha yüksek. Mesela tomografi ile birinin akciğerlerinde iltihaplanma tespit edildi diyelim. Virüs konusunda emin olmak için başka araştırmaların da yapılması gerekiyor ama yapılmıyor çünkü sırada çok sayıda hasta bekliyor. Ayrıca bir kişi test yapılmadan öldüyse kayıtlara corono virüse bağlı ölüm diye de geçmiyor.”

İnsanların hastanelere ulaşmakta güçlük yaşadığını belirten teknisyen, buradaki kapasitenin yeterli olmadığını ve uzman sağlık personeli bulmakta sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Acil yardım hattının yoğun ilgi nedeniyle çöktüğünü kaydeden teknisyen, “Dediklerine göre bazıları hastaneye ulaşamadan ölmüş” dedi.

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