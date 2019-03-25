Çinli öğrenci Kanada’da maskeli adamlar tarafından kaçırıldı

Kanada’da eğitim gören bir Çinli öğrenci maskeli dört kişi tarafından kaçırıldı. Kanada polisi, 23 Mart’ta, York bölgesindeki bir otoparkta kaçırılan 22 yaşındaki Wangzhen Lu’nun fotoğrafını ve güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

Polisten yapılan açıklamada, Lu’nun kız arkadaşıyla otoparkta aracına doğru giderken şok tabancasıyla etkisiz hale getirildikten sonra zorla bir araca bindirilip götürüldğü belirtildi.

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Öğrencinin o gün üzerinde siyah bir sweatshirt ve siyah kot olduğu vurgulanan açıklamada, “Lu’yu veya kaçıranları tanıyan ya da görenler 911 hattına haber versin” denildi.

Lu’nun kız arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu, polisle işbirliği yaparak olayın şokunu atlatmaya çalıştığı belirtildi.

Ailesi ve arkadaşları da akıbetinden endişe duyulan Lu’nun bir an önce bulunmasını istedi.