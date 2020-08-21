Çinli muhalif sanatçı Ai Weiwei’den ‘corona’ belgeseli

Çinli aktivist ve sanatçı Ai Weiwei, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Wuhan şehrindeki hastane, ev ve karantina bölgelerindeki çekimlerden oluşan ‘Coronation’ adlı bir uzun metraj belgesel hazırladı.

Fotoğraflar: Reuters

Sanatçının çalışması Wuhan’da başlayan salgına dair yapılmış ilk uzun metraj belgesel.

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Ai Weiwei, 2017’deki ‘ay çekirdekleri’ sergisinden

Weiwei, hem Çin hükümetinin pandemiye karşı gösterdiği hızlı refleksi hem de bu refleksi mümkün kılan baskıcı bürokratik karar verme mekanizmasına ışık tutuyor.

Belgeselde yalnızca hükümetin refleksine değil, aynı zamanda Wuhan halkının pandemiyle kişisel olarak nasıl başa çıktığına da odaklanılıyor.

Vaka tespitinden hastanelerdeki yoğun bakım odalarında geçilen süreçlere kadar Wuhan’da pandeminin nasıl deneyimlendiğini anlatan belgesel, yerel halk içinden görevlendirilen kişilerin çekimlerinden oluşuyor.

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Herhangi bir yerde prömiyeri yapılmayan ‘Coronation’ Alamo On Demand Virtual Cinema veya Vimeo üzerinden kiralanabiliyor ya da satın alınabiliyor