Çinli milyarder Avustralya’dan vatandaşlık alamayınca: Bağışlarımı geri verin

Çinli milyarder Huang Şiangmo Avustralya’da siyasi partilere bağışlar yaptıktan sonra güvenlik şüpheleri üzerine oturum izni iptal edilip vatandaşlık talebi reddedilince bağışlarını geri istedi.

Fotoğraf: Reuters

Avustralyalı yayın kuruluşu ABC’nin haberine göre Çin yanlısı lobi faliyetleri sürdüren ve Avustralyalı siyasetçilere en az 2 milyon dolar bağış yapan Huang yurt dışındayken sürekli oturum izni iptal edildi ve vatandaşlık talebi reddedildi.

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Karar, güvenlik güçlerinin Huang’ın Çin Komünist Partisi ile bağlantıları olabileceği ve bu cömert bağışlarının arkasında bu gerçeğin yattığı ihtimali üzerine endişelerini dile getirmesi üzerine alındı.

Huang, Avustralya hükümetinin kendisine haksızlık ettiğini ve herhangi bir yasayı ihlal etmediğini vurgulayarak şunları söyledi: “Böylesi ilginç ve adaletsiz bir muamele görmek son derece üzücü. Vizem, asılsız ve önyargılı suçlamalara dayandırılarak iptal edildi. Bu benim inandığım Avustralya değil, özgürlüğün, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve adaletin Avustralya’sı değil. Ama hukuk ve adalete güvenmeye devam edeceğim. Eğer herhangi bir siyasi parti veya siyasetçiye geçmişte yaptığım bağışlar uygunsuz bulunduysa, bu kişi ve kurumların herhangi bir faiz uygulanmadan bu bağışları geri ödemesini öneriyorum. İade edilen para, Avustralya menşeli hayır kurumlarına bağışlanacaktır.”