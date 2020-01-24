Çinli kadın hasta Maltepe’de yoğun bakımda, maskeli önlem alındı

İstanbul’da Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nde grip olduğundan şüphelenilen Çinli kadın, Maltepe’deki hastaneye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Büyükçekmece’deki devlet hastanesine giden kadının domuz gribi olabileceği şüphesi nedeniyle acil servisin bir bölümü kapatılmıştı.

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Çinli olduğu öğrenilen kadın, ambulansla Maltepe’deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kadın yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Kadının sevkinin ardından hastanede çalışanlar maskeyle dolaşmaya başladı.

Yeni nesil corona virüsü, Çin’deki Wuhan kentinde ortaya çıkmış, şimdiye kadar 20’ye yakın insanın ölümüme yol açmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise virüs için acil durum ilan etmeye gerek olmadığını açıklamıştı.

Çin’den Türkiye’ye gelenlerin virüsü ülkeye taşımasından endişe eden Sağlık Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’na termal kamera koyarak Çin’den gelenlerin ateşini ölçmeye başlamıştı. Hastanede tedaviye alınan kadının hastalığı netleşmiş değil.