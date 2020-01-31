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Yaramazlara biraz batar!

Çinli iki havayolu şirketi İstanbul seferlerini durdurdu

Çin’e ait iki havayolu şirketinin İstanbul’a seferlerini corona virüsü salgını nedeniyle geçici olarak durdurduğu açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Şu ana kadar 18 ülkede görülen virüs 213 kişinin ölümüne sebep oldu.

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Türk Hava Yolları (THY) yeni tip corona virüsüyle ilgili gelişmeleri ulusal ve uluslararası yetkililerle değerlendirmek için Çin’in Pekin, Guangjou, Şanghay ve Şian kentlerine uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durdurmuştu.

Bugün de Çinli havayolu şirketi China Southern Airlines mart sonuna kadar Pekin-İstanbul seferlerini durdurduğunu duyurdu.

Bir diğer Çinli havayolu şirketi Sichuan Airlines ise Çengdu-İstanbul seferlerine 15 Şubat’tan itibaren 31 Mart’a kadar ara verecek.

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Bazı ülkeler Çin’e uçuşlarını geçici olarak durdururken, Rusya da Çin ile kara sınırını kapatmıştı.

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THY yeni tip corona virüsüyle ilgili gelişmeleri ulusal ve uluslararası yetkililerle değerlendirmek için Çin’in Pekin, Guangzhou, Şanghay ve Şian kentlerine uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durdurduğunu açıkladı.

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