Çinli bakan: Ticarette daha önce görülmemiş zorluklar yaşıyoruz

Çin Ticaret Bakanlığı, küresel talebin corona virüsü salgını nedeniyle büyük ölçüde gerilediği ve ticaretin daha önce görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Çin Ticaret Bakanı Zhong Şan, şirketlerin salgın nedeniyle oldukça zor bir dönemden geçtiğini, bunun da Çin’in ekonomik ve sosyal gelişmesinde büyük bir şok etkisi yarattığını söyledi.

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Zhong, “Salgının yayılmasıyla uluslararası piyasada talep büyük ölçüde düştü ve Çin dış ticarette bu yıl daha önce görülmemiş zorluklarla karşı karşıya” dedi.

Çin’in nisan ayı ihracatı beklenmedik şekilde yükselerek, bu yıl ilk kez artış kaydetse de, ithalatındaki büyük düşüş daha fazla sorunla karşı karşıya kalacağına işaret ediyor.

Zhong, daralan fonlama, düşen siparişler ve tedarik zincirine dair artan risklere dikkat çekerek, “Çin’deki şirketler salgın nedeniyle son derece büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor” dedi.

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Zhong, hükümetin iç talebi destekleyeceğini ve tüketimi teşvik edeceğini de ekledi.