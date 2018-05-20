Çin’le ABD anlaştı: ‘Ticaret savaşı’ yerine ‘kazan-kazan’ formülü

Çin ve ABD arasında bir hafta süren ticaret toplantıları sonunda, iki ülke karşılıklı olarak açıklamış oldukları ek gümrük vergilerini durdurma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergilerinin ardından, yaklaşık 50 milyar dolar değerinde Çin malına gümrük vergisi koyacağını cuma günü açıklayarak, küresel ticaret savaşı endişelerini artırmıştı. Uygulamaya misilleme olarak, Çin de ABD’den ithal edilen ürünlere koyacağı gümrük vergilerinin listesini açıklamıştı.

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Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında olası bir ticaret savaşı endişeleri finansal piyasaları tedirgin ederken, yatırımcılar Trump’ın ABD’nin Çin karşısındaki ticaret açığını düşürme girişiminden dolayı ticari engeller yükselirse, bundan olumsuz sonuçlar doğacağını düşünüyordu.

‘Kazan-kazan’

BBC Türkçe’nin haberine göre, Çin, aradaki ticaret dengesizliğini azaltmak için ABD’den daha çok mal ve hizmet alma sözü verdi.

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Açıklama Pekin yönetiminin en üst düzey ekonomi yetkilisi ve Başbakan Yardımcısı Liu He ile Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in, Washington’da beş gün süren görüşmeler sonunda yapıldı.

Ortak bildiride “Taraflar Çin’in ABD’den tarım ve enerji ürünleri ithalatında anlamlı bir artışta anlaştı. Bu ABD’nin büyümesine ve istihdamına olumlu katkı yapacak” denildi.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He de anlaşmayı ‘kazan-kazan’ olarak nitelerken, ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Çin sözünde durmazsa 150 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

ABD, bu adımın Çin ile arasındaki yıllık 335 milyar dolarlık ticaret açığını kademeli olarak düşüreceğini belirtti.