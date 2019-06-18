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Yaramazlara biraz batar!

Çin’in Siçuan eyaleti 6.0’lık depremle sarsıldı: En az 12 ölü

Çin’in Siçuan eyaletinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 12 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Merkez üssü Yibin kenti yakınlarında olan deprem sonrasında çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Deprem sonrasında ayrıca toprak kayması da meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bir yol kapanırken; deprem nedeniyle de otoyollar dahil çok sayıda yol da hasar meydana geldi.

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4 bini aşkın kişi evleri yıkıldığı veya hasar gördüğü için geçici olarak çadırlara yerleştirildi.

Depremin hissedildiği Siçuan’ın başkenti Çengdu’da ise erken alarm sistemi nedeniyle halk sokağa döküldü.

Eyalette 500’ü aşkın itfaiyecinin ve arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığı, depremden etkilenen bölgelere 5 bin çadır yollandığı açıklandı.

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Deprem bölgesi olan Siçuan’da 2008’de meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremde 87 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

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