Çin’in sansürcülüğü, Fransız müzesini kızdırdı

Fransa’da bir müze, Çin hükümetinin müdahalesini gerekçe göstererek Cengiz Han’la ilgili bir sergiyi durdurdu. Müze, Çin’i, tarihi yeniden yazmaya çalışmakla suçladı.

Fotoğraf: Reuters

Fransa’nın Nantes şehrindeki Château des ducs de Bretagne tarih müzesi, 13. yüzyılda yaşamış Moğol imparator hakkındaki sergiyi üç yıldan fazladır beklettiğini söyledi.

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Çinli yetkililerin, ‘Cengiz Han‘, ‘imparatorluk‘ ve ‘Moğol’ gibi bazı kelimelerin sergiden çıkarılmasını talep ettiği ve sergi broşürü, bazı anlatımlar ve haritalar üzerinde düzenleme yapmak istediği belirtildi.

Müze müdürü Bertrand Guillet, “Savunduğumuz insani, bilimsel ve etik değerler adına bu üretimi durdurma kararı aldık” dedi.

Sergi, Çin’in Hohhot kentindeki İç Moğolistan Müzesi ile işbirliği içinde planlandı. Ancak Nantes müzesi, Çin Kültürel Miras Bürosu müzeye orijinal plandaki değişiklikler için baskı yaptığında, ‘yeni bir ulusal söylev yaratmak için Moğol kültürünün taraflı ve önyargılı olarak yeniden yazılması gibi unsurlar’ın gerginliği artırdığını belirtti.

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Müze, bu durumu ‘sansür’ olarak niteleyip Çin hükümetinin Moğol azınlığa karşı tutumunun ‘sertleştiğinin‘ altını çizdi.