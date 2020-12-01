Çin’in örnek toplamak için yolladığı uzay aracı Ay’a indi

Çin’in yüzeyden örnek toplamak üzere gönderdiği uzay aracı Chang’e 5 Ay’a indi.

Fotoğraf: Reuters

Aracın, önümüzdeki birkaç günü çevresini inceleyerek ve yüzeyden örnek toplayarak geçirmesi bekleniyor. Bunun için, kamera, spektrometre, radar, kepçe ve matkap dahil olmak üzere bir dizi enstrümana sahip.

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Temel görevi, Ay’ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilogram ağırlığında örneği Dünya’ya getirmek olan Change-5’ın bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin’in uzay programında önemli bir gelişme kaydedileceği belirtiliyor.

Chang’e 5’ın dört modülü 24 Kasım’da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang’daki merkezden fırlatılmıştı.

2019’da Chang’e dört robotik aracını Ay’ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.