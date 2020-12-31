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Yaramazlara biraz batar!

Çin’in, ilk onay verdiği Covid-19 aşısı Sinopharm’ınki oldu

Çin, genel kullanım için ilk Covid-19 aşısı onayını verdi. Onayı alan ilk aşı Türkiye’nin satın aldığı Sinovac değil, bir diğer Çin aşısı Sinopharm oldu.

Fotoğraf: Reuters

Devlet destekli ilaç şirketi Sinopharm’ın aşısına onayı veren Çin, ilk Covid-19 aşısının halk üzerinde kullanımı için adım atmış oldu.

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Etkinliğine dair detaylı bir veri açıklanmasa da aşıyı geliştiren Sinopharm’ın iştiraki Çin Ulusal Biotec Grubu’nun (CNBG) Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü birimi aşının geçici verilere göre hastalığa karşı yüzde 79.34 etkili olduğunu açıklamıştı.

Çin Ulusal Sağlık Ürünleri Yönetimi aşının onayını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri bu ay aşıya onay veren ilk ülke olmuştu. Pakistan ise Sinopharm ile 1.2 milyon doz satın alım anlaşması imzaladığını duyurdu.

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Çin, corona virüsü aşısını onaylamada bazı ülkelerden daha yavaş davransa da, son aşama denemeleri devam eden üç farklı aşıyı aylardır yüzbinlerce vatandaşına uyguladı.

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