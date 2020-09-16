Çin’in ‘corona’ aşısında faz 3 denemeleri Türkiye’de de başladı

Çin’de geliştirilen ve Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya’da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanlarına yapıldı.

Fotoğraf: DHA

10 gün içinde 1200 ile 1300 arasında sağlık çalışanının aşılanması, ikinci dozun ise 14 gün sonra verilmesi planlanıyor.

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Deneme sonuçları Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili saat 19:00’da basın toplantısı düzenleyecek.

Koca geçen hafta aşı geliştiren Çinli şirket Sinovac’ın faz 3 denemeleri için izin aldığını söylemişti.