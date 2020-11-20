Çin’in ‘corona’ aşısı için gönüllü aranıyor: Başvuru 0850 811 18 80 veya internetten

Türkiye’de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı için gönüllü aranıyor.

Aşının denendiği kurumlardan Ankara Şehir Hastanesi. Fotoğraf: AA (arşiv)

AA’nın haberine göre Sağlık Bakanlığı, 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş olanların ‘https://covid19asi.calismasi.info’ adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabileceğini açıkladı.

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Covid-19 aşısının uygulamaları, Türkiye’de 12 şehirdeki 25 merkezde devam ediyor. İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve 1237 doz aşı yapıldı.

Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için topluma da uygulanmasına karar verildi.

Aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım’da 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre aşının önemli bir yan etkisi bulunmadı. En sık görülen yan etkiler yorgunluk (yüzde 7.5), baş ağrısı (yüzde 3.5), kas ağrısı (yüzde 3), ateş (yüzde 3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 2.5) olarak raporlandı.

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Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporunu eldeki verilerle değerlendirmesinde aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi.

Aşılama; yüksek riskli sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki aşamada devam ediyor. Toplamda 12 bin 450 gönüllüye uygulanması planlanıyor.

Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi de bilmiyor.

Gönüllüler üzerinde yapılacak denemelerde, her üç kişiden ikisine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede aşı olanlar ve plasebo verilenler arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo verilen tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak.