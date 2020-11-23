Çin’in ‘corona’ aşısı gönüllülerde deneniyor: İnsanlık adına hizmet olsun istedim

Türkiye’de 3’üncü faz çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü yurttaşlara uygulanıyor.

Fotoğraf: DHA

Çin’in Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısının 3’üncü faz çalışmaları kapsamında ilk etapta 726 gönüllü sağlık çalışanı aşılanmıştı. Sağlık Bakanlığı geçen cuma 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş olanların ‘https://covid19asi.calismasi.info’ adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabileceğini açıklamıştı. 12 bin 450 gönüllü üzerinde denenecek aşı için 20 bin kişi başvurmuştu.

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AA’nın haberine göre ilk uygulama Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde yapıldı. 50 yaşındaki öğretmen Ayşegül Durmaz, 23 yaşındaki kızı Gökçe Durmazla (üstte) gönüllü oldu.

Ailede Covid-19 geçiren kimse olmadığının altını çizen Durmaz aşıyı yaptırdıktan sonra şunları söyledi: “Kronik hastalığım var. Hepatit B taşıyıcısıyım, tansiyon hastalığım var. Hem bu yüzden hem de insanlık adına da hizmet olsun istedim. Bu hastanede, Rahmet Hoca beni takip eden hocamız, ona muayeneye geldiğimde gönüllülere aşı yapılacağını söylediğinde bunu takip ettim. “

Tüm aile fertlerinin çok dikkat ettiğini vurgulayan Durmaz şöyle devam etti: “Üç çocuğum var. Onlar da çok dikkat ediyor, çok bilinçliler. Aşıyı kızımla birlikte yaptırdık. Kendisi karar verdi. Diğer iki çocuğum henüz yaptırmadı. Herkes kendi iradesiyle buna karar verdi. Bundan sonraki süreç Allah’a kalmış. Ben her türlü tedbiri yaptıktan sonra takdir Allah’a kalmış.”

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23 merkezde yürütülüyor

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Rahmet Güner, Türkiye’de 23 merkezde aşı çalışmasının yürütüldüğünü belirterek şöyle konuştu: “Bir enfeksiyon hastalığının önlenmesinde tedbir çok önemli. Bununla beraber yapılacak olan toplum bağışıklanmasının rolü vazgeçilmez. Sadece hastalığı geçirerek bu bağışıklığın sağlanması 10 yıllar alabilir ama etkin bir aşılama ile 2021 başında bunun daha geniş kitlelere yayılacağı düşünülüyor. İnşallah bütün dünyanın korumasını sağlayacak bir aşı bulunur ve tüm halkın hizmetine sunulur. Herkes başvurabilir. Sağlıklı gönüllülerin hepsine açık aşı çalışması. Yakın zamanda da bir web adresi bildirilecek. Herkes oradan başvurabilecek.”

Sağlık çalışanlarına yapılan uygulama sonrasındaki takipte herhangi bir yan etki bildirilmediğini söyleyen Güne, “Çalışma, Brezilya’da 10 binlere ulaştı. O kapsamda da çok önemli bir yan etki bildirilmedi. Aşın, güvenilirliği açısından bizleri daha da cesaretlendiriyor. Halkımız da bizlere güvenerek aşıya gelebilirler” dedi.

Dünyada aşı çalışmaları

Dünyada Covid-19’a karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmalarında ilk sonuçlar alındı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in geliştirdiği aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğu açıklandı. Ardından, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna da ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NAID) desteğinde geliştirdiği aşı adayının yüzde 95.4 etkili olduğunu duyurdu.

Bugün de Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği ‘corona’ aşısının yüzde 70 etkili olduğu açıklandı.

Klinik denemelerin üçüncü aşamasında binlerce insan üzerinde test edilen aşı adaylarının bağışıklık tepkisi uyandırmada yüksek oranda başarı sağlaması, aşı çalışmalarına yönelik umutları arttırdı.

48’i insanlarda deneniyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 12 Kasım itibarıyla dünya genelinde 48 Covid-19 aşı adayı, klinik denemelerle insanlar üzerinde test edilirken 164 aşı adayı da klinik öncesi geliştirme aşamasında bulunuyor.

Klinik deneme aşamasına geçen aşılardan 21’i birinci, 16’sı ikinci, 11’i ise üçüncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.