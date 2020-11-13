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Yaramazlara biraz batar!

Çin’in ‘corona’ aşısı Adana’da da denenmeye başladı

Çin’in ‘corona’ya karşı geliştirdiği aşı adayının faz 3 çalışmaları kapsamındaki aşı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde gönüllü sağlık çalışanlarına yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Çinli Sinavoc Biotech’in geliştirdiği ‘CoronaVac’ isimli aşı adayının faz 3 denemeleri Brezilya, Türkiye ve Endonezya’da yürütülüyor.

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Bu kapsamda ilk aşı gönüllü olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Özay Akyıldız’a yapıldı ve ardından diğer gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Aşı deneme uygulamaları Türkiye’de 25 merkezde yapılıyor.

Şu ana kadar Türkiye genelinde 450 civarında sağlık çalışanının aşılandığı, ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi.

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Tamamen gönüllülük esasıyla yapılan aşının Türkiye’de 13 bin kişiye uygulanması planlanıyor. 2’nci faz denemelerinde başarı elde edilen aşının 3’üncü fazının da başarılı olması halinde 2021 başında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

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