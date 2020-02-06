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Yaramazlara biraz batar!

Çin’e gidip dönen çift, davetlilerin corona virüsü korkusu nedeniyle Singapur’daki düğünlerine katılamadı; ‘bağlandı’

Singapurlu Joseph Yew ve Çinli Kang Ting, Ekim 2019’da Çin’de evlendi. Bu hafta ise yaşadıkları Singapur’da düğün yapmayı planladı. Ancak, düğün tarihinden kısa süre önce corona virüsünün çıkış noktası Çin’e gidip döndükleri için davetliler katılmaktan çekindi. Bir otelin balo salonunu kiralayan çift, çareyi düğüne ‘görüntülü bağlantıyla’ katılmakta buldu.

Fotoğraflar: Joseph Jew

Yew ve Kang, 2 Şubat’ta, 28 vakanın kayda geçtiği Singapur’da evlenme kararı aldı. Ancak, 24-30 Ocak tarihlerinde Çin’de oldukları için davetliler ‘virüs’ korkusuyla “Gelemeyiz” yanıtı verince düğünlerine ‘fiziken’ katılmama kararı aldı.

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Konukların karşısına, salona yerleştirilen dev ekranda gelinlik ve damatlıkla çıkan çıkan ikili düğün konuşmalarını yaptı, karşılıklı kadeh kaldırdı.

Yew, “Davetlilerin çekincelerini anlayışla karşıladık ve düğünü ertelemek istedik ancak otelden olumsuz yanıt aldık. Bunun üzerine bu yolu seçtik” dedi.

190 davetlinin 110’unun düğüne katıldığını söyleyen çift, misafirlerin yemeklerini yiyip, müzik eşliğinde eğlendiğini kendilerinin de onları izlediğini belirterek, “Biz de yanlarında olmak isterdik ama olmadı” ifadelerini kullandı.

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