Çin’den yolcu taşıyan hava yolu şirketlerine ‘virüs’ uyarısı

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Çin’de ortaya çıkan virüs nedeniyle bu ülkeden İstanbul’a uçuşu olan hava yolu şirketlerini gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Fotoğraf: DHA

Britanyalı araştırmacılar, Çin’de ortaya çıkan virüsün 1700’den fazla kişiye bulaşmış olabileceğini söylerken Çinli yetkililer ise virüsün 45 kişiye bulaştığını duyurmuştu. Salgında şu ana kadar dört kişi hayatını kaybederken, virüsün insan temasıyla yayılabileceği doğrulandı.

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Wuhan kentinde ortaya çıkan ‘koronavirüs’ten Türkiye’nin etkilenmemesi için Çin’den yolcu taşıyan hava yolu şirketleri ile yer hizmeti veren firmaları uyaran yetkililer, virüsün belirtilerini ve önlemlerini düzenledikleri toplantıyla anlattı.

Toplantıda yetkililer Çin’den gelen uçaklarda şüpheli bir yolcu görülmesi durumunda neler yapılması gerektiğini, ilgili hava yolu firmalarının görevlilerine detaylı bir şekilde aktardı.

Ayrıca hava yolu yöneticilerinden böyle bir vakayla karşılaşmaları halinde hemen Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü yetkililerine bilgi verilmesi istendi.

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Virüslü yolcu tespit edilmesi halinde

Uçakta virüslü yolcunun tespit edilmesi durumunda ilk olarak yolcunun havalimanında özel kıyafetli ekipler tarafından alınarak hastanın karantina odasına götürüleceği, buradaki işlemlerin ardından da ilgili sağlık kurumlarına gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan Türk Hava Yolları’nın (THY) Çin’den İstanbul’a yaptığı seferlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Çin’den İstanbul’a THY’nin yanısıra Çin Güney Havayolları (China Southern Airlines) ile Sichuan Airlines tarifeli sefer yapılıyor.