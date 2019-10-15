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Yaramazlara biraz batar!

Çin’den Türkiye’ye harekatı durdurma çağrısı: Doğru yola dönün

Çin, Türkiye’yi Suriye’deki askeri eylemlerini durdurmaya ve ‘doğru yola geri dönmeye’ çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye, ABD’nin birliklerini bölgeden çekmesinin ardından geçtiğimiz hafta Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri bir operasyon başlatmıştı.

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ABD Başkanı Donald Trump da dün Türkiye’ye uygulanacak yaptırımları açıklamış ve ülkeyi operasyonu durdurmaya çağırmıştı.

Avrupa Birliği de operasyon nedeniyle Türkiye’yi kınamış, Fransa, Hollanda, Norveç, Almanya, Finlandiya ve Çekya Türkiye’ye silah ihracatını durdurduğunu, İtalya da yakın zamanda durduracağını açıklamıştı.

Türkiye’de fabrika kurması beklenen Volkswagen de bugün (15 Ekim) bu yatırımı askıya aldığını açıkladı.

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Çekya ve İtalya da Türkiye’ye silah ihracatını durduruyor

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