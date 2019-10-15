Çin’den Türkiye’ye harekatı durdurma çağrısı: Doğru yola dönün

HDP’nin yedinci kuruluş yıldönümü için Beşiktaş’ta yapılmak istenen etkinlikte gözaltına alınan HDP Şişli İlçe Eş Başkanı Mutlu Öztürk ve 8 HDP’li, çıkarıldıkları mahkeme tarafından, ‘Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma’ ve ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle tutuklandı. Mahkemenin, ‘Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi’ sloganını örgüt propagandası saydığı bildiriliyor.