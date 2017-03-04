Çin’den Trump’a ‘karşı hamle’: Savunma bütçesi 130 milyar avro artırılacak

Çin, savunma bütçesini 130 milyar avro artırmayı planlıyor.

Deutche Welle Türkiye’de yer alan habere göre karar kesin olarak yarın başlayacak Çin Halk Kongresi’nin yıllık genel kurulunda duyurulacak. Ancak Kongre Sözcüsü Fu Ying, bu sene yapılmayı planlanan artışın geçen yılla aynı seviyede olduğunun sinyalini verdi. Geçen yıl savunma bütçesinde 130 milyar avroluk bir artış hedeflenmişti.

Çin’in askeri harcamaları bölgedeki diğer devletler Japonya, Güney Kore, Filipinler ve Vietnam’ın toplamından daha fazla.

ABD Başkanı Donald Trump, savunma harcamalarının yüzde 9 artırılmasını istiyor. Bu da 54 milyar dolara denk geliyor.

Trump’ın artış isteğine dikkat çeken Fu, Güney Çin Denizi ihtilafına ilişkin olarak ise barışçıl ve diyalog yanlısı bir çözümden yana olduklarını kaydetti.