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Çin’den ticari hülle: ABD ek vergilerinden ‘Made in Vietnam’ etiketiyle kaçıyor

Vietnam’da gümrük yetkilileri Çin’in ABD’nin ek gümrük vergilerinden ‘Made in Vietnam’ etiketiyle kaçtığını öne sürdü.

Fotoğraf: Hanoi Times

Vietnam’da devlete ait medya kuruluşu Hanoi Times’da yer alan habere göre Vietnam Gümrük Otoritesi (GDVC) Genel Direktörü Nguyen Van Can, , “Vietnamlı otoriteler yabancı menşeli ürünlerin Vietnam menşeli gibi görülmesini ve sonrasında ABD, Avrupa ve Japonya’ya ihraç edilmesini önlemek için çabalarını artıracak” dedi.

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Can, Çin ürünlerinin önce Vietnam’a ihraç edildiğini, sonrasında etiketlerin ‘Made in Vietnam’ olarak değiştirilerek ABD, Avrupa ve Japonya’ya ihraç edildiğini belirtti.

GDVC tarafından yapılan resmi açıklamaya göre menşeine ilişkin dolandırıcılık yapılan ürünlerin çoğu tekstil, balıkçılık, tarım, çelik, aluminyum ve işlenmiş ağaç.

Habere göre bu durumun Vietnam ürünlerini tehlikeye atacağını öngören GDVC, yerli ürünlerini korumak adına menşei kurallarını ihlal eden ürünlerin tespiti için inceleme ve denetleme prosedürlerini sıkılaştıracak.

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Hanoi Times 2017 yılında INTERWYSE adlı bir şirketin Çin’den 600 hoparlör ve telefon şarjı ithal ettiğini, fakat üzerine ‘Made in Vietnam’ etiketi basıldığının ortaya çıktığını aktardı. Ayrıca ABD Gümrük Bakanlığı da FINEWOOD adlı Vietnam şirketini ağaç ürünleri Vietnam’da üretilmiş gibi gösterip ABD’ye ihraç etmesi nedeniyle cezaya çarptırmıştı.

Veriler Çin’den ABD’ye doğrudan ihracatın düştüğünü gösterirken, Vietnam, Tayvan ve Meksika’dan ABD’ye gerçekleşen ihracat ise artışta.

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