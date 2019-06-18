Çin’den sonra Japonya da sallandı; tsunami uyarısı yapıldı

Bankalara ibraz edilen çek adetleri yılın ilk beş ayında 7.3 milyon adede düşerken, karşılıksız işlemi yapılan çek adedi yüzde 71 artışla 297 bin 287’ye yükseldi. Karşılıksız çek tutarı ise 8.1 milyar TL’den 14.3 milyar TL’ye yükselerek neredeyse ikiye katlandı.