Çin’den sonra Japonya da sallandı; tsunami uyarısı yapıldı

Çin’in Siçuan eyaletinde, 12 kişinin ölümüne neden olan 6.0’lık deprem sonrasında Japonya’da 6.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Honşu Adası açıklarındaki deprem sonrasında tsunami uyarısı yapıldı. Bölgeden ilk haberlerde ölü ya da yaralı olduğuna dair bir bilgi yer almadı.
Japonya Meteoroloji Dairesi, adanın kuzeybatısını 0.2 ila 1 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının vurabileceğini duyurarak sahil bölgelerinde yaşayanları uyardı. Ancak, yerel saatle 10.22’de meydana gelen depremin tetikleyebileceği tsunami dalgalarının büyük bir hasara yol açmasının beklenmediği vurgulandı.