Çin’den sipariş edilen aşılar Türkiye’ye geldi

Çin’den sipariş edilen ‘corona’ aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye, Çinli Sinovac şirketinin ‘CoronaVac’ aşısından 50 milyon doz satın almıştı.

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İlk parti Covid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları’na ait TK 6175 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçak, saat 05.44’te Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Türkiye saati ile 19.50’de Çin’in başkenti Pekin’deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara’ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başladı.

17 konteynerde 3 milyon doz aşı bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız.”