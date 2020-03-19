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Yaramazlara biraz batar!

Çin’den sevindiren haber: Sıfır ‘yerli corona’ vakası bildirildi

Salgının çıkış yeri olan Çin’den küresel ‘corona‘ mücadelesinde umut veren bir haber geldi. Salgının başından beri ilk kez yeni yerel vaka bildirilmedi.

Fotoğraf: Reuters

Açıklanan 34 yeni ‘corona‘ vakasının hepsi Çin’e başka ülkelerden gelen kişilerde çıktı. Daha bir ay öncesine kadar Çin’de günlük binlerce yeni vaka ortaya çıkıyor ve dünyanın en riskli ‘corona’ bölgesi sayılıyordu.

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Bütün yeni corona vakalarının yurt dışından gelmiş olması nedeniyle Çin hükümeti kilit seyahat noktalarında yolculara sağlık taramasını artırdı.

Çin’de şimdiye kadar corona virüsünden 3 bin 245 kişi öldü, 80 bin 929 vaka görüldü.

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Bu gidişatta tür olarak çok az zamanımız var. Bir yandan sınıflar arası uçurum 19. yüzyıldan daha da kötü bir noktaya gitmeye başladı. Bu başlı başına bir sorun. İklim krizi büyük nüfusları yerinden etmeye başladı ve herkes mülteci olacak. Var olan düzenin içinde var olan sistemi koruyarak bir şeyleri onarmak imkansız.

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