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Yaramazlara biraz batar!

Çin’den Özil’e ‘Uygur’ yanıtı: Gidip kendi görürse memnun oluruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, İngiliz futbol kulübü Arsenal’in oyuncusu Mesut Özil’in ‘Doğu Türkistan’ paylaşımına tepki göstererek ‘Sincan’a gidip bir göz atmasından memnun olacağını’ söyledi.

Fotoğraf: Arsenal.com

Özil, sosyal medya hesaplarından Çin’in Sincan bölgesindeki Uygurlara ‘soykırım yapıldığını’ öne sürmüş ve Müslüman ülkeleri Çin yönetimine karşı ‘seslerini yükseltmediği’ gerekçesiyle eleştirmişti. ​Çin devlet televizyonu da Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırdığını duyurmuştu.

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Özil’in görüşlerinin ‘yalan haberlerden kaynaklandığını’ söyleyen Şuang, “Sağduyuya sahip olduğu sürece, doğru ile yanlış arasında açık bir ayrım yapabilir ve tarafsızlık ve adalet ilkelerini koruması halinde farklı bir Sincan görecektir” diye konuştu.

Sözcü ayrıca, “Sincan, siyasi istikrar, ekonomik gelişme, ulusal birlik, sosyal harmoniden yararlanıyor ve oradaki insanlar barış ve memnuniyet içerisinde yaşıyor” dedi.




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