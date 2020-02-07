Çin’den her türlü hayvan ithalatı durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Çin’den her türlü canlı cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici bir süre durdurulduğunu’ açıkladı. Koca ayrıca, ‘Çin’den Türk Hava Kuvvetleri uçağıyla tahliye edilen 61 kişiden hiçbirinde corona virüsü enfeksiyonuna rastlanmadığını’ açıkladı.

Çin’de bir canlı hayvan pazarı. Fotoğraf: Plant Based News

Bakanlıkta basın toplantısı düzenleyen Koca, 7 Şubat itibarıyla dünya genelinde 28 ülkede toplam 31 bin 481 vaka görüldüğünü söyledi. Salgın nedeniyle ikisi Çin dışında olmak üzere 639 kişinin hayatını kaybettiğini ifaden eden Koca, “Son 24 saat içinde ise 3 bin 151 vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun risk grubu dediğimiz, kronik hastalığı olan 60 yaş üstü ve bağışıklığı düşük olan kişilerin olduğunu biliyoruz” dedi.

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Çin’in Wuhan kentinden tahliye edilen ve Ankara’daki Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karantinaya alınan 61 kişinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Bakan Koca, şöyle dedi: “61 kişiden ikinnci numuneler alındı. İkinci numunelerin de negatif olduğu belirlendi. Yani gelen 61 kişinin hiçbirinde corona virüsü enfenksiyonuna rastlanmadı. Bu bulgular ışığında önümüzdeki toplanacak olan bilim kurulunun, özellikle sağlık ekibi ve mürettebatın gözlem süresiyle ilgili bir değerlendirmede bulunacağını ifade etmek istiyorum.”

Koca, açıklaması sırasında. Fotoğraf: DHA

Koca, Ocak ayında havaalanlarında başlatılan termal kamera taramalarını genişlettiklerini hatırlatarak, 17 havalimanında yürütülen çalışmalarda herhangi bir şüpheli duruma rastlamadıklarını kaydetti. Bakan Koca, Çin’den yapılan hayvan ve hayvansal ürünler ithalatı hakkında da şunları söyledi:

“Bu tehdide karşı halkımızı korumak adına gerekli tüm tedbirleri bilim kurulumuzun önerisi ve öncülüğünde hayata geçirmeye kararlıyız. Bildiğimiz gibi yeni corona virüsü Çin’in Wuhan kentinde bir canlı hayvan pazarından yayılarak dünyayı tehdit etmeye başladı. Corona virüsü hayvandan insana bulaşan bir hastalıktır, aynı zamanda insandan insana bulaştığı da artık anlaşılmıştır. Şu anda hangi hayvandan kaynaklandığı da çok net olarak bilinmemektedir. Bu nedenle hayvan kaynaklı bir bulaşın önlenmesi adına önemli bir tedbiri daha hayata geçirdik. Çin’den her türlü canlı cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici bir süre durdurulması kararı alındı. İlgili yazımızı Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilettik. Ayrıca bu ithalatı durdurulan ürünler arasında kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumuşakçalar, hayvansal ürünler ve benzeri ürünler de bulunmaktadır. Bununla beraber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Çin Büyükelçiliği’ne bir yazı gönderdik. Bu yazımız da Çin’den ülkemizde çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, iletişim bilgilerinin il sağlık müdürlüklerimize bildirilmesi, belirti ve bulguları açısından takiplerinin yapılmasını ve Sağlık Bakanlığı’nın izniyle çalışmaya başlaması hususunu ayrıca belirttik.”