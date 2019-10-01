Çin’den gövde gösterisi: 15 bin asker, tank ve füzelerle 70’nci yıl kutlaması

Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşunun 70’nci yılını askeri gücüyle gövde gösterisi yaptığı bir törenle kutladı.

Fotoğraf: Reuters

Komünist Devrim’in 70’nci yılında, başkent Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda 15 bin askerin katılımıyla düzenlenen askeri geçit törenini 100 bin kişi izledi. Tank, insansız hava araçlarının yanı sıra nükleer başlık taşıma kapasiteli balistik füze Dongfeng-41 başta olmak üzere çok sayıda füze sistemi teşhir edildi.

Reklam

ABD’yle ticaret savaşlarının yaşandığı ve Hong Kong’daki protestolarda, “İç işimize karışma” seslerinin yükseldiği dönemdeki kutlamaya katılan Devlet Başkanı Şi Cinping, halkı “Merhaba yoldaşlar” diyerek selamladı.

1 Ekim 1949’da Mao Zedong tarafından kurulan ülkenin yıldönümü kutlamalarına gri renkli ‘Mao ceketi’ ile katılan Şi Cinping şunları söyledi: “Çin ordusu, ülkenin egemenlik, güvenlik, kalkınma çıkarlarının ve dünya barışının korunmasının kararlı güvencesidir. Hiç kimse Çin’in statüsünü sarsamaz. Çin halkı ve ulusunun ileri yürüyüşünü kimse durduramaz.”

Kutlamanın yapıldığı Tiananmen Meydanı, 4-5 Haziran 1989’da demokrasi için sokağa dökülenlerin üzerine ateş açılması sonucunda yaşanan bir katliama sahne olmuştu. Çin hükümeti, 200 sivil ve onlarca güvenlik personelinin öldüğünü açıklamıştı. Ancak 2017’de kamuoyuna açıklanan ve dönemin İngiliz Büyükelçisi Sir Alan Donald’ın diplomatik yazışmalarının yer aldığı belgelerde ölü sayısının 10 bin olduğu belirtiliyor.