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Yaramazlara biraz batar!

Çin’den gelen hostese karantina

İstanbul’da Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne gece saatlerinde gelen bir kadın yeni tip corona virüsü taşıdığı şüphesiyle izole müşahede odasına alındı.

Fotoğraf: DHA

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ‘corona’ salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 427’ye, Çin’deki toplam enfeksiyon sayısı 20 bini aşmıştı. Diğer 23 ülkede ise en az 151 vaka tespit edildi.

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Gece saatlerinde bir kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı.

Tahlillerin ardından kadın hastanenin izole müşahede odasına alındı. Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktığı görüldü.

Hastaneye başvuran Türk vatandaşı kadının kısa süre önce Çin’e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi. 

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