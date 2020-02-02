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Yaramazlara biraz batar!

Çin’den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle dün akşam Türkiye’ye getirilen 42 kişi ve tahliyeyi yapan 20 kişilik ekip için karantina süreci başlatıldı. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen 62 kişi, 14 gün boyunca kontrol altında tutulacak.

Fotoğraf: DHA

Virüs nedeniyle şu ana kadar 304 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısının da 14 bin 380’e çıktığı bildirilmişti.

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Wuhan’da yaşayan 32 Türk, altı Azerbaycan, üç Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı, dün akşam, ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağı ile Ankara’ya getirildi.

Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Hastalık belirtisi bulunmayan 62 kişi, özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak. Virüsün kuluçka süresi 1-14 gün.

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Hastanede bulunan herkese tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar ‘tıbbi atık’ olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak. Ayrıca hastanede çalışan sağlık personeli de maske, dezenfektan, önlük, gözlük gibi malzemelerle emniyete alınacak.

Öte yandan karantina nedeniyle hastane çevresinde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Hastane önünde görev yapan polis ekiplerinin maske taktığı görüldü.

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