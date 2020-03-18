Çin’den ABD’ye medya misillemesi

Çin, ABD’nin Çinli medya kuruluşlarına getirdiği yeni kısıtlamalara karşılık New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post için çalışan ABD’li üç gazeteciyi sınır dışı ettiğini açıkladı. Söz konusu gazetecilerin yıl sonuna kadar geçerli çalışma izinlerinin bulunduğu bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 2 Mart’taki yazılı açıklamasında, aralarında Şinhua haber ajansının da yer aldığı beş Çinli medya kuruluşunun ABD’deki muhabir sayısına sınırlama getirildiğini kaydetmişti.

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ABD’nin açıklaması Çin’in ocak ayında Wall Street Journal gazetesinden üç ABD’li gazetecinin çalışma iznini, Çin’in ‘corona‘ sürecini yönetmesini eleştiren bir haber nedeniyle iptal etmesinin ardından gelmişti.

Pekin, ABD’li gazetecilerin Çin ana karası veya Hong Kong’da gazeteci olarak çalışmaya devam etmelerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bu adımın ABD’de Çinli medya kuruluşlarına getirilen kısıtlamalara karşılık atılan adımların diplomaside mütekabiliyet esasına dayanan bir önlem olduğu kaydedildi.

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Ek önlemler yolda

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang ABD’nin ‘hatasından vazgeçmemesi’ halinde Çin’in ek önlemler alabileceğini duyurdu.

Şuang açıklamasında “ABD bütün olasılıkların masada olduğunu söyledi. Ben de bugün ABD’ye Çin için bütün olasılıkların masada olduğunu söylüyorum” ifadelerini kullandı. Geng, Çin’in bu kararından kaç gazetecinin etkileneceğini söylemedi. Ancak Çin Yabancı Gazeteciler Kulübü 13 gazetecinin karardan etkilenebileceğini duyurdu.