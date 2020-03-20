Çinli üniversite, sağlık çalışanları için ‘corona’ el kitabı yayınladı

Çin’de yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınıyla mücadelede sağlık çalışanları için tıbbi prosedürlerin anlatıldığı bir el kitabı yayınlandı.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 salgınında dünya genelinde vaka sayısı 246 bini geçerken, ölü sayısı da 10 binin üzerine çıktı. Türkiye’de ise salgından 359 kişi etkilenirken, hayatını kaybedenlerin sayısı dörde yükseldi.

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Jack Ma ve Alibaba Vakfı’nın Çin’in en büyük üniversitesi Jejiang’la ortak hazırladığı program kapsamında biliminsanları Covid-19 salgınına tıbbi müdahale, hastaların takibi ve tedavisine ilişkin prosedürlerin derlendiği ‘COVID-19’u Önleme ve Tedavi El Kitabı’nı hazırladı.

“Bilinmeyen bir virüsle karşılaşıldığında, paylaşma ve işbirliği en iyi çözümdür” notuyla başlayan el kitabında, sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirici yönlendirmeler bulunuyor.

El kitabı izolasyon, tanı, tedavi ve diğer koruyucu önlemleri Covid-19 kapsamında yeniden ele alarak salgınla mücadele eden doktor ve hemşirelere önemli bilgiler sunuyor.

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‘Bu savaş daha yeni başladı’

Bu salgının küresel ve ortak bir sorun olduğuna değinilen el kitabında şu ifadelere yer veriliyor: “Bu pandemi küreselleşme çağında insanlığın karşılaşmış olduğu ortak bir sorundur. Mevcut durumda, kim olduğunuzdan bağımsız olarak, eldeki kaynakların, deneyimlerin ve alınan derslerin paylaşılması, tek kazanma şansımızdır. Bu salgının gerçek devası izolasyon değil, işbirliğidir. Bu savaş daha yeni başladı. “

El kitabı İngilizce ve Çince yayınlandı.