Çin’deki sel felaketinin bilançosu: Can kaybı 140’ı geçti

Çin’deki sel felaketinde en yüksek ikinci seviye alarma geçildi. Yetkililer can kaybının 140’ı geçtiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Asya’nın en uzun, dünyanın da Nil ve Amazon’dan sonra üçüncü en uzun nehri olan Yangtze Nehri’nde sular yükselerek sele neden oldu.

Reklam

Yangtze Nehri ve çevresinde son 50 yılın en şiddetli yağışlarının neden olduğu sel binlerce kişiyi evinden etti, zararın ise yüzlerce milyon dolar olduğu ifade edildi.

Ordu sel bölgesinde

Yangtze Nehri’nin geçtiği Hubey eyaleti, selden en çok etkilenen bölgelerden oldu. Corona virüsünün merkezi Vuhan’ın da bulunduğu bölgeye ordu yardım ve kurtarma çalışmaları için ordu sevk edildi.

Sele barajlar neden oldu

Sel suları birçok kentte evlerin çatısına kadar yükselirken, uzmanlar son yıllarda yapılan barajların nehir ve göllerin arasındaki bağlantıyı kestiğini ve selleri daha da kötü hale getirdiğini açıkladı.

Reklam

Öte yandan sel felaketinde en yüksek ikinci seviye alarma geçildi. ​