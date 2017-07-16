Çin’deki havuzda ‘adım atacak’ yer yok!

Sıcak havadan bunalan Çinliler, Wuhan’daki su parkında serinlemeye çalıştı. Ancak havuzda ‘adım atacak’ yer yoktu. (Fotoğraf: Reuters)
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HDP’li Baydemir’e göre çözüm sürecinin sona ermesinde ‘her iki taraf da sorumlu’
HDP Şanlıurfa milletvekili ve parti sözcüsü Osman Baydemir, çözüm sürecinin sona ermesinden iki tarafı da sorumlu tuttu: “Hükümet de Kürt hareketi de bir an önce çatışma ortamını başlaması için çaba yürüttü.”
Darbe girişimi | Tekirdağ’da 115 kişiye ‘ByLock’tan gözaltı
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Gözaltı kararı çıkarılan yönetmen Altıoklar: Totaliter rejim gerçekleşiyor, şaşırmadım
Darbe girişiminin yıldönümünde paylaştığı mesajlar gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan yönetmen Mustafa Altıoklar, “Karar şaşırtmadı” dedi.
Yangın tehlikesi nedeniyle tepki çekmişti: Bozcaada Caz Festivali’nin yeri değişti
Çanakkale’de orman yangını tehlikesine karşın yapılması planlanan festivalin yeri tepkiler sonrası değiştirildi.