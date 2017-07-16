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Yaramazlara biraz batar!

   
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Çin’deki havuzda ‘adım atacak’ yer yok!

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Sıcak havadan bunalan Çinliler, Wuhan’daki su parkında serinlemeye çalıştı. Ancak havuzda ‘adım atacak’ yer yoktu. (Fotoğraf: Reuters)

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